  3. AK Parti'ye mi geçecek? Eyüp Kahveci iddialara yanıt verdi
Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara ilişkin videolu mesaj paylaştı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, AK Parti‘ye katılacağı yönündeki iddialara yayınladığı videolu mesajla cevap verdi.

İddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğunu belirten Kahveci, videolu mesajında şunları kaydetti:

"Parti değiştirme yönündeki haberler ve söylentiler tamamen asılsızdır"

"Kıymetli hemşehrilerim, aziz Kütahyalılar. Son günlerde hakkımda ortaya atılan parti değiştirme yönündeki haberler ve söylentiler tamamen asılsızdır. Mesnetsizdir. Ne dün vardı böyle bir niyetim? Ne bugün var, ne de yarın olacaktır. 1998 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi saflarında halkımızla omuz omuza mücadele ediyorum. Ben siyasette bugünlere emekli olduktan sonra değil, emekleyerek geldim. Elde ettiğimiz tüm başarılar, şahsımla birlikte Kütahya halkının desteğine ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yol arkadaşlarımın gayretlerine aittir.

"Bugün hangi noktadaysam, dün de oradaydım, yolum nettir, istikametim bellidir"

Biz hiçbir kesim ayırmadan, herkesin duasını alarak Kütahya ittifakını kurduk. Bugün hangi noktadaysam, dün de oradaydım, yolum nettir, istikametim bellidir. Belediye başkanlığı görevini üstlenirken tek muradımız siyaseti kısır tartışmaların ötesine taşıyarak Kütahya'ya siyaset üstü bir anlayışla hizmet etmektir. Devletimizin tüm kurumlarıyla, her kademesiyle uyum ve ahenk içinde çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliriz ki birlikte hareket etmezsek şehir kaybeder.

"Benim yol haritam Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde hizmet etmektir"

Benim yol haritam, ahlaki şurada Hazreti Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) ahlakını örnek almak. Milli şuurda da partimiz CHP'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, ömrünü vatanına adayan bir evlat olarak hizmet etmektir. Bu inançla, emaneti omuzlarımda onurla taşımaktayım. Hiç kimse unutmasın ki Kütahya'ya duyduğum sevda, partime olan bağlılığım ve halkımıza verdiğim söz hiçbir makam ve çıkarla değiştirilemez. En kalbi duygularımla hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım."

