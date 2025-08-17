AK Parti'ye mi geçecek? Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen iddialara yanıt verdi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialara yanıt verdi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 2024'te CHP'den Eyüpsultan Belediye Başkanı seçilen Dr. Mithat Bülent Özmen'in, AK Parti'ye katılacağı iddiaları ortaya atıdı.
Özmen'den iddialara yanıt
Özmen, iddialara karşı “Kendi ilçesinde dedelerinin ilçe örgütünü kurduğu 6 oku burada görüyorum. Doğup büyüdüğüm yerde dedelerim, dayım, amcalarım Cumhuriyet Halk Partisi’nde belediye başkanlığı yaptı. Benim bundan başka cevabım yok arkadaşlar” yanıtını verdi.