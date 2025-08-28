AK Parti'ye mi geçecek? Faruk Demir iddialara yanıt verdi

  1. Ekonomim
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar üzerine yaptığı açıklamada "Biz partimizin sadık neferiyiz, herhangi bir ayrılık kararı almamız mümkün değildir." dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Göle İlçe Belediye Başkanı Gökhan Budak’ın CHP’den istifasının ardından kendisinin de partiden ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Sosyal medya hesaplarından iddialarla alakalı bir açıklama yayınlayarak CHP'ye bağlılığını vurgulayan Demir, bu söylentilerin kasıtlı olarak çıkarıldığını söyledi.

Demir sözlerini "Ben CHP'liyim, yıllardır bu partide hizmet verdim, vermeye de devam edeceğim. Milletvekilliği kimliğim var. Şerefli Ardahan halkının oylarıyla CHP'den ikinci defa yani şu an itibariyle 6 buçuk yıldır Belediye Başkanlığı yapıyorum. Göle Belediye Başkanı partimizden ayrılarak yanlış bir karar verdi. Biz partimizin sadık neferiyiz, herhangi bir ayrılık kararı almamız mümkün değildir. Dimdik ayakta duruyorum, partim olan CHP'den can Ardahan'ımıza hizmet vermeye devam edeceğiz." diyerek sürdürdü.

