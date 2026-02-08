AK Parti'ye mi geçecek? Mesut Özarslan 3 seçenek saydı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Özarslan istifa kararının ardından CNN Türk yayınında açıklamalarda bulundu.

Özarslan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Yarın savcılığa şikayette bulunacağım"

İki gece üst üste; dün gece ve ondan önceki gece görüştüm. Devletimizin HTS kayıtları mevcuttur. Aradı efendim, mesaj yazmadı. Bakın, orada bir düzeltme yapalım o şeyi. Bu mesajlar, bu sinkaf dolu mesajlar dün attı. Dün sinkaflı mesajlar dün gece, ondan önceki görüşmemizde bir gün daha öncesinde oldu. Yarın savcılığa tabii ki şikayette bulunacağım.

"Bir koskoca Genel Başkan der mi bunu?"

Sadece küfür dışında bir de bakın, sadece küfür değil. Bir de tehdit var tehdit! Tehdit ne diyor biliyor musunuz? "Sen bittin, elime düşeceksin, o gün sana acırsam namerdim" gibi... "Gün gelir ben sana yapıştırırım" diyor. Şu edepsizliğe bak! "Yapıştırırım" ne demek? Şuna bak! Bir koskoca Genel Başkan der mi bunu?

"Mansur Başkan benimle görüşmekten kaçındı"

Hiçbir problemim yoktu, kendileri doğurdu. İstemiyorlar. Çünkü ben şunu gördüm, bakın: Özgür Özel ve yakın avanesi bizi istemiyorlar. Mansur Başkan benimle görüşmekten kaçındı. Birkaç kişiyi yolladı. Benle görüşme o süreçte bana sahip çıkmadığını düşünüyorum. Yani burada şöyle düşünüyorum; burada Ülkücü Türk Milliyetçisi arkadaşlarıma sesleniyorum: Bakın, böyle bir Genel Başkanın altında duramazsınız! Bu inandığınız davaya, size inanan yanınızda duran insanlara da hakarettir. Böyle bir şey olamaz.

"Ben CHP'de siyaset yapamadım"

Ülkücü camiaya, milliyetçi camiaya, muhafazakar camiaya çağrı yapıyorum. Ben CHP'de siyaset yapamadım. Milli ve manevi değerlerimize hakaret eden bir parti ve genel başkanı var. Ülkücüleri, milliyetçileri, muhafazakarları istifa etmeye davet ediyorum

AK Parti'ye mi geçecek?

Şu an öyle bir şeyimiz oluşmadı, bilemiyorum. Bakacağız. AK Parti olur, Milliyetçi Hareket Partisi olur onu bilemem. Veyahut da böyle hizmet edebiliriz bağımsız, onu da bilemem. Şu an konumuz bu değil. Bizim konumuz Özgür Özel. Delikanlıysa cevap verecek! Yalanlayacak delikanlıysa! Öyle çıkıyor ya meydanlardan, öyle heriflik yapıyor ya; asıl herifliği bütün Cumhuriyet Halk Partililer şimdi görecek!