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Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı

"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, tutuklandı.

AA
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Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Ör'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Ör, savcılıkça ifadesinin alınması sonrası "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli Ör'ün tutuklanmasına hükmetti.

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