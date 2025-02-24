Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör'e tahliye kararı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan televizyon programcısı ve akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, savcılıkça ifadesinin ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Ör, çıkarıldığı hakimlik tarafından 31 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Tahliye kararı

İstanbul Anadolu 91. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 gündür tutuklu olan Ör hakkında tahliye kararı verdi. Duruşma 11 Mart'a ertelendi.

"Kimseyi kastederek yapmadım"

Hakimlik sorgusunda, söz konusu paylaşımlardan bazılarının kendisine ait olmadığını savunan Ör, şunları kaydetti:

"29 Ocak 2025 tarihli paylaşımı, Bolu'daki otel yangınında oğlumun arkadaşının ailesinin vefat etmiş olması nedeniyle, bu olaydan duyduğum üzüntüyle yaptım. Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur. Normalde bizim de programımız iptal olmasa biz de burada kalacaktık. Son anda iptal ettik. Fakat bu durumdan ötürü kendimi şanslı sayamam. Yaptığım paylaşımlar birikmişliğin sonucudur. Kayınbiraderim 70 bin lira için asit dökülerek öldürüldü. Mezarı dahi yoktur. Bu olaylar bende psikolojik etki yarattı. Depremde yakınlarımdan da kayıplar oldu. Olaylar üst üste geldi. 14 yaşında bir kızım var. Ona bakmak zorundayım. Ameliyat oldum. Kimseyi kastederek yapmadım. Devletçi bir ailenin devletçi bir çocuğuyum. Adalete güveniyorum. Kimseye hakaret etmedim."

Ör, paylaşımında ne dedi?

Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör, Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya katliamının ardından sosyal medya hesbından yaptığı paylaşım ile iktidara tepkisini göstermişti.

Ör, paylaşımında Erdoğan'dan, "Asla Cumhurbaşkanı olma vasfı taşımadan Cumhurbaşkanı olabilmiş 'diplomasız', liyakatsiz, kinden beslenen partili Cumhurbaşkanı" diye bahsetmişti.

"Bunların 'her devrin adamı' dalkavukları" diye yazan Ör, özel hastane çetesi, depremler, pandemi süreci, Çorlu tren katliamı gibi yankı uyandıran ve tepki çeken gündemleri sıralayarak ilgili bakanları eleştirmişti.