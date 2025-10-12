Akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alındı

Akademisyen Dr. Emrah Gülsunar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.

Gülsunar, paylaşımında "Gözaltına alınıyorum" ifadesine yer verdi.

Gülsunar'ın gözaltı alınma sebebi henüz bilinmiyor.

Anket paylaşımı gündem olmuştu

Gülsunar önceki gün paylaştığı bir anketle ilgili yaptığı paylaşımda "Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olaral beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olaral beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir… https://t.co/XLDPAJ7ASf — Emrah Gülsunar (@emrahgulsunar) October 11, 2025

Geçen ay da gözaltına alınmıştı

Geçen eylülde EGM'nin 14 sosyal medya hesabı hakkında inceleme başlattığını duyurmasının ardından akademisyen Emrah Gülsunar gözaltına alınmıştı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "suç işlemeye tahrik" içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Gülsunar adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Emrah Gülsunar kimdir?

The Magger’daki söyleşisine göre Gülsunar, Lund Üniversitesi’nde Ekonomi Tarihi alanında doktora yaptı.

38 yaşındaki akademisyen Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İktisat bölümünü bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi yüksek lisansı yaptı.

Euronews’teki söyleşisinde de Gülsunar akademisyen olarak uzmanlık alanının ‘tek parti dönemi’ olduğunu söylemişti.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 29 Mayıs’ta Gülsunar hakkında ‘hakaret’ ve ‘iftira’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.