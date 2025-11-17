Akademisyen Emrah Gülsunar hakkında tahliye kararı verildi

Akamisyen Emrah Gülsunar, sosyal medya hesabı üzerinden açtığı bir anket gerekçesiyle “Suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla bugün İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Avukatlatın beyanının ardından mütalaasını açıklayan savcı, Gülsunar’ın tutukluluğun devamını talep etti.

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre ara kararını açıklayan hâkim, Gülsunar hakkında tahliye kararı verdi.

Gülsunar'ın paylaşımı neydi?

Gülsunar, X hesabı üzerinden başlattığı bir anket ile takipçilerine "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek" sorusunu yöneltmiş, "meşrudur" , "değildir" seçeneklerini sunmuştu.

Daha sonra açıklama yapan Gülsunar, anketin Venezuela'ya ilişkin olduğunu belirtmişti.

Gülsunar, şunları ifade etmişti:

"Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olaral beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor."