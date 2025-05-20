Akademisyen ve avukat Cenk Yiğiter'e silahlı saldırı!
KHK ile Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen Akademisyen Dr. Cenk Yiğiter, evinin önünde silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.
Akademisyen ve avukat Cenk Yiğiter silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yiğiter, "Evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Hayati bir tehlikem yok ambulans bekliyorum" dedi. Cenk Yiğiter'in İbni Sina Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi.
KHK ile ihraç edilmişti
Yiğiter, daha önce Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza attığı gerekçesiyle 7 Şubat 2017 tarihinde çıkarılan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ihraç edilmişti. İhraç edilmesinin ardından avukatlık yapmaya başlamıştı
Evimin önünde silahlı saldırıya uğradım. Hayati bir tehlikem yok ambulans bekliyorum.— Cenk Yiğiter (YENi HESAP) (@cenk_yigiter) May 20, 2025