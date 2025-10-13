Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar tutuklandı

Akademisyen ve yazar Emrah Gülsunar, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını bildirmişti.

Gözaltına alınıyorum.

Avukat Hasan Sınar, müvekkili Gülsunar'ın tutuklandığını açıkladı.

Değerli dostum ve müvekkilim @emrahgulsunar az önce TUTUKLANDI…



Tutuklanma gerekçesi tivit bu…



Sınar, "Değerli dostum ve müvekkilim Emrah Gülsunar az önce tutuklandı" ifadelerini kullandı. Sınar paylaşımında tutuklama gerekçesi olarak da Gülsunar'ın yaptığı anketi de paylaştı.

Gülsunar 8 Eylül 2025'te de sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, sonrasında serbest bırakılmıştı.

Gülsunar'ın paylaşımı neydi?

Gülsunar, X hesabı üzerinden başlattığı bir anket ile takipçilerine "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek" sorusunu yöneltmiş, "meşrudur" , "değildir" seçeneklerini sunmuştu.

Daha sonra açıklama yapan Gülsunar, anketin Venezuela'ya ilişkin olduğunu belirtmişti.

Gülsunar, şunları ifade etmişti:

"Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olaral beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol'ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor."