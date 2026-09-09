Akademisyenleri ilgilendiren YouTube iddiası: Yeni yasak mı geliyor?

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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin YÖK’e gönderdiği yazıda, memur ve akademisyenlerin YouTube, sosyal medya, internet siteleri ve mobil uygulamalardan içerik üreterek gelir elde etmesinin yasaklandığı öne sürüldü.

Karar gazetesinden Saliha Sultan'ın haberine göre karar sonrası binlerce abonesi olan ve topluma açık ücretsiz ders videoları ile bilimsel analizler paylaşan hocalar YouTube kanallarını kapattı.

YÖK’e gönderilen resmi yazının ayrıntıları ortaya çıktı

Habere göre, YÖK’ün talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 20 Ağustos 2026 tarihinde bir değerlendirme raporu hazırladı.

Bu rapora dayanan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği (Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü), 2 Eylül 2026 tarihli resmi yazısını YÖK’e tebliğ etti.

Memur ve akademisyenlerin dijital gelirleri için kritik düzenleme

İlgili yazıda; kamu görevlilerinin dijital platformlardan elde ettiği gelirlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesinde yer alan ‘ticaret ve kazanç getirici faaliyette bulunma yasağı’ kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.