Akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? 20 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 20 Şubat’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? 20 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 20 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları…
20 Şubat’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?
Geçtiğimiz hafta motorin litre fiyatına 2 lira 55 kuruş ve benzin grubuna 1,79 TL'lik fiyat artışı meydana gelmişti. 21 Şubat çarşamba gece yarısından itibaren motorin grubunda 1,21 TL'lik indirim bekleniyor. İşte 20 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Anadolu
Benzin fiyatı: 41.13 TL/L
Motorin fiyatı: 44.23 TL/L
LPG fiyatı: 19.99 TL/L
İstanbul Avrupa
Benzin Fiyatı: 41.22 TL/L
Motorin Fiyatı: 44.30 TL/L
LPG fiyatı: 20.49 TL/L
İzmir
Benzin Fiyatı: 42.15 TL/L
Motorin Fiyatı: 45.28 TL/L
LPG fiyatı: 20.07 TL/L
Ankara
Benzin Fiyatı: 41.93 TL/L
Motorin Fiyatı: 45.06 TL/L
LPG fiyatı: 20.39 TL/L
Adana
Benzin Fiyatı: 42.53 TL/L
Motorin Fiyatı: 45.65 TL/L
LPG fiyatı: 20.28 TL/L