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Akaryakıt istasyonunda dehşet: Alevlerin arasında kalan 1 kişi öldü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda tankerden yakıt boşaltıldığı sırada çıkan yangında yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede öldü.

Haber Merkezi
İHA
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Akaryakıt istasyonunda dehşet: Alevlerin arasında kalan 1 kişi öldü
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Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tankerden yakıt boşaltıldığı esnada yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan Erdal Aktaş (43) ile A.Ö.’ye (27) ilk müdahale diğer istasyon çalışanları tarafından yapıldı.

Adrese ulaşan sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Erdal Aktaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.