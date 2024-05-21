Akaryakıt istasyonunda dehşet: Alevlerin arasında kalan 1 kişi öldü

Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tankerden yakıt boşaltıldığı esnada yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan Erdal Aktaş (43) ile A.Ö.’ye (27) ilk müdahale diğer istasyon çalışanları tarafından yapıldı.



Adrese ulaşan sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Erdal Aktaş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.