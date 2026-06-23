Akaryakıt sektörüne operasyon: Toplam 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç, kaçakçılık, vergi usulsüzlükleri ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen mücadelede İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile tam koordinasyon içinde hareket edildiğini belirtti.

Mücadelede devletin tüm ilgili kurumlarının ortak bir çalışma yürüttüğünü vurguladı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF’nin de dahil olduğu geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Dokuz ile eş zamanlı operasyon

Soruşturma dosyasına göre, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, bu süreçte oluşan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura düzenekleri ve hayali ihracat işlemleriyle ortadan kaldırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

Bu tespitlerin ardından İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı ve 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, devletin vergi güvenliğini ve ekonomik düzenini hedef alan hiçbir yapılanmaya müsamaha gösterilmeyeceğini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürüleceğini ve kamu zararına yol açan tüm yapıların hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti.

Akın Gürlek ayrıca, soruşturmada görev alan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF başta olmak üzere tüm kurumlara teşekkür etti.