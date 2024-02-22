Akaryakıtta çifte indirim pompaya yansıdı (22 Şubat 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları)

Bugün fiyatlara yansıması beklenen motorin ve benzin indirimleri geldi. 22 Şubat 2024 güncel benzin ve motorinin litre fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...

EPDK açıklamıştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, önceki gün bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istemişti. Güncellenen marj oranları ile birlikte benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelmesi bekleniyordu.

İstanbul'da akaryakıt fiyatları ne kadar?

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 40,46 motorinin ise litre fiyatı 42 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.