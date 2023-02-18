Akbank’tan afet bölgesine finansman desteği

Akbank, Kahramanmaraş merkezli toplamda 11 ili etkileyen depremlerde, felaketin aşılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ısınma, barınma, gıda ve giyinme gibi temel ihtiyaçların karşılanması için çalışan Akbank, aynı zamanda deprem bölgesinde kalıcı çözümlerin hayata geçmesi için 650 milyon TL'lik destekte bulundu.

Banka, bölgedeki finansal ihtiyaçlar doğrultusunda aldığı önlemlere ilave olarak, depremden etkilenen müşterilerine 10 milyar TL’lik finansman desteği sağlıyor. Akbank’ın açıkladığı finansal destek paketi kredi ve kredi kartı borç erteleme, ücretsiz işlemler, bağış ödemelerinde taksitlendirme gibi birçok finansal kolaylığı içeriyor.

Kredi ve kredi kartı borçları için faizsiz erteleme

Akbank, depremin etkilerinin en fazla hissedildiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bireysel ve gerçek kişi ticari müşterileri için mevcut kredi ve kart borçlarını, taksitlerini ve gayrinakdi kredi komisyonlarını 31 Ağustos 2023 tarihine kadar, herhangi bir talep aranmaksızın 6 ay faizsiz olarak erteliyor.

Depremden etkilenen Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ illerindeki bireysel ve gerçek kişi ticari müşterilerine de ilgili ödemeleri herhangi bir talep aranmaksızın 1 ay faizsiz olarak erteleme imkanı sunuyor. Akbank tüzel müşterilerinin erteleme taleplerini ise müşteri talebi özelinde değerlendirmeye alıyor. Banka, yaşanan acı felakette vefat eden bireysel ve gerçek kişi ticari işletme müşterilerinin kredi ve kredi kartı borçlarını siliyor.

Ücretsiz işlem ve hizmet imkanı

Akbank; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki bireysel ve gerçek kişi ticari işletme müşterileri için ücretsiz işlem ve hizmet imkanı sağlıyor. Bu kapsamda;

"31 Ağustos 2023 tarihine kadar, Akbank müşterilerinin deprem bölgesindeki şubelerindeki hesaplarından gerçekleştirecekleri havale, EFT, Swift işlemlerinden ve bu şubelerdeki hesaplara yapılan havale işlemlerinden ücret alınmıyor.2023 yılı boyunca Akbank bireysel ve ticari kredi kartı ücretleri tahsil edilmiyor.

Akbank müşterilerinin, depremden en çok etkilenen illerde kullanıma uygun olan Akbank ATM’leri dışındaki diğer banka ATM’lerinden yapacakları işlemlerden, Akbank ATM’lerinden yapacakları kartsız para yatırma ve limit üzeri para çekme işlemlerinden 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ücret alınmıyor. Çek ve senet işlemlerinden 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ücret alınmıyor. Afette POS cihazı zarar gören veya kaybolan Akbanklı iş yerlerinden herhangi bir tahsilat ücreti alınmıyor, 2023 yılı boyunca POS kullanım ücreti tahsil edilmiyor."

Akbank, 28 Şubat 2023 tarihine kadar, Akbank kredi kartlarıyla afad.gov.tr, ahbap.org, akutvakfi.org.tr ve kizilay.org.tr'ye yapılan bağışlar için ücretsiz ve faizsiz olarak 6 taksitle ödeme imkanı sunuyor.

Akbank'ın bölgeye yardımları devam ediyor

Akbank, bankacılık ihtiyaçları için hayata geçirdiği finansal kolaylıkların yanı sıra, barınma, ısınma ve beslenme gibi öncelikli ihtiyaçlar için de ilgili kurumların koordinasyonuyla yaşam konteyneri, jeneratör, ısıtıcı, yatak, battaniye, erzak gibi malzemeleri bölgeye sevk etti. Bu süreçte Akbank çalışanlarının gönüllü destekleriyle hazırlanan yardım paketlerini de bölgedeki depremzedelerle buluşturdu.