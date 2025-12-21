Akbaşoğlu’ndan CHP’ye: Milletimiz sizi siyasi vekaletten azat edecek

TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türk milletinin AK Parti’ye güvendiğini ifade ederek, “Bu bütçe, milletimizin AK Parti’ye vermiş olduğu 24’üncü bütçe. Her zaman çıkıp ‘Bu millet sizi gönderecek, son bütçeniz, bir daha burada oturamayacaksınız’ diyenleri gördük. Ama milletimiz her şeyi çok iyi görüyor. Her şey milletimizin hakemliğinde gidiyor. Milletimiz hamdolsun 24’üncü bütçeyi de AK Parti’ye, Cumhur İttifakı’na verdi. Milletimiz bize güveniyor. Dünya demokrasi tarihinde benzeri az görülmüş bir siyasi süreklilik ve büyük bir toplumsal güvenle mutabakat var” dedi.

Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin ise, “Hedefimiz ‘Türkiye Yüzyılı’nı kurmak. ‘Türkiye Yüzyılı’nın inşasından bahsederken, bu ‘Türkiye Yüzyılı’nın mimarı Recep Tayyip Erdoğan’dan, bu milletin duasından bahsetmeden geçemeyiz. Gençlik yıllarından beri bu ülke için siyaset yapmış, ömrünü millete adamış, dünyadaki bütün mazlumların umudu ve duasıdır Recep Tayyip Erdoğan. Kimi siyaset var. Kimileri ‘milleti benim hizama getireyim’ diyen anlayış, diğer anlayış da ‘millet neredeyse ben onun yanında olurum’ diyen anlayış. İşte bu AK Parti’nin anlayışıdır” diye konuştu.

“Bu ülkede isteyen başı açık, isteyen başörtülü üniversitelere gidebilsin. Bundan neden rahatsız oluyorsunuz”

Gül, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

“Yeri geldi 28 Şubat’lar yaşandı, yeri geldi başörtülü kızlarımız üniversite kapılarında gözyaşı döktü. Biz, bu zulme son verirken, ‘411 el kaosa kalktı’ diye manşetler oldu. CHP, AYM’ye götürdü. Düzenleme neydi? Bu ülkede isteyen başı açık, isteyen başörtülü üniversitelere gidebilsin. Bundan neden rahatsız oluyorsunuz? AYM’de iptal etti. Yine ‘irtica, PKK’dan daha tehlikelidir’ diyerek bu ülkenin dindarlarına yaşatılan zulmü hepimiz yaşadık. Bin yıldır bu topraklarda var olan kimlikler hep reddedildi. Ama ‘artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ diyerek, biz bu anlamdaki anlayışı elimizin tersiyle ittik. Bin yıldır bu coğrafyanın kadim dili olan Kürtçeyi, ‘bilinmeyen bir dil’ tanımlamasından uzaklaştırdık. Devlet, Kürtçe yayın yapan bir radyo ve televizyon kurdu.”

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tek adam değil, milletin adamıdır”

Muhalefetin, Cumhurbaşkanı’na yönelik söylemlerini eleştiren Gül, “Peki biz bunu yaparken ana muhalefet ne yapıyor? Aslında CHP’nin ne kadar iktidara yönelik vizyon, eleştiriler ve bu konudaki her türlü önerileri bizim için, ülkemiz için kıymetli. Ama muhalefet ne yapıyor? Gerek bütçe değerlendirmesinde, gerek Sayın Genel Başkan’ın Brüksel’de yaptığı bir açıklamada, Cumhurbaşkanımıza ‘otoriter tek adam’ değerlendirmesinde bulunuyorlar. Milletin helal oylarıyla seçilmiş ve her zaman milletten başka hiçbir irade, hiçbir güç tanımayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tek adam değil, milletin adamıdır” dedi.

Gül, “CHP’yi kendi iç meseleleriyle baş başa bırakıyoruz” diyerek, “Ankara’nın, İstanbul’un, İzmir’in hali ortada. Bütçe döneminde de arkadaşlarımız hep söyledi. Daha temel belediye hizmetlerini yürütmekten aciz bir yerel yönetim var. CHP yine eski alışkanlıklarına dönüyor. Milletin karşısına ‘umut’ diye çıkardığınız ve bugün arkasında durduğunuz kişiye vebalı muamelesi yapıyorsunuz. 6’lı masa kurdunuz, şehir şehir, mahalle mahalle gezdiniz, ‘Umudumuz Kılıçdaroğlu’ dediniz. Nerede umut? Bir günde bıraktınız. Milletin bu tür vaatlere karnı tok” ifadelerine yer verdi.

“Milletimiz biliyor ki yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır”

“Ülkemize ve milletimize hizmetin tadını ancak bizim gibi 23 yıldır kesintisiz yaşayanlar bilir” diyen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

“80 yıllık Cumhuriyet döneminde yapılanları son 23 yılda 5’e, 10’a, 20’ye katlayan, büyük performans sergileyen ak kadroların mensubu olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. 2026 bütçemizde 81 vilayetimize, 86 milyon insanımıza, kadınlara, gençlere, çocuklara, emekliye, memura, işçiye, çiftçiye, esnafa, dul ve yetimlere, engellilere, velhasıl aziz milletimizin her bir ferdine yer verilmiştir. Bu bütçe hepimizin bütçesidir. Milletimiz biliyor ki yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Bu bütçe, daha önce gerçekleştirdiğimiz gibi enflasyonu tek haneye düşürüp, toplumun tüm kesimlerinin alım gücünü, refahını artıracak adresin AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu müjdeleyen bütçedir.

“Allah’a çok şükür biz ne söylediysek gerçekleştirdik”

Ne söz verdiysek yaptık. 6 Şubat 2023 depreminde, ‘depremzedelerin evlerini yapmaya 10 yıl yetmez’ dediniz. Depremzede kardeşlerimizin 455 bininci konutunu 27 Aralık 2025 tarihinde hak sahibine teslim ediyoruz. Demek ki neymiş? Milletimiz boşuna ‘yaparsa AK Parti yapar’ dememiş. Bununla da yetinmiyor, durmuyoruz. Yola devam ediyoruz. 500 bin sosyal konutun yapımı için işe başladık. 500 bin aileye yuvalarını inşallah 2027 Mart ayında teslim ediyoruz. Bu daha başlangıç. Arkasından yeni sosyal konutların yapılmasına devam edeceğiz. Allah’a çok şükür biz ne söylediysek gerçekleştirdik. İlkeli hizmet ve eser siyaseti yürütüyoruz.”

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin de konuşan Akbaşoğlu, “Terörsüz Türkiye, ‘huzurlu Türkiye, zengin ve müreffeh Türkiye’ demektir. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeyi, terörsüz bölge de terörsüz dünyayı sonuçlayacaktır. Büyük bir insanlık imtihanındayız. Ama bu imtihanı hep birlikte başarmalıyız” diye konuştu.

"Çalanlar değil, canla başla çalışanlar kazanır iktidarı"

Akbaşoğlu, CHP milletvekillerine şunları söyledi:

“Şunu herkesin bilmesi lazım; çalanlar değil, canla başla çalışanlar kazanır iktidarı. Yolsuzluktan, hırsızlıktan bir kahraman çıkaramazsınız. CHP yönetimine tek bir ödev verilmiş. Hırsızlık ve yolsuzluğun avukatlığını yapmak. Yolsuzluğun ve hırsızlığın avukatlığını yapmaktan vazgeçin. Allah aşkına, buraya gelip şu düştüğünüz hale bakın. Rüşvet alıp verdiklerini, yolsuzluk ve hırsızlık yaptıklarını yargı önünde kendileri kabul ettikleri halde hangi çıkar ilişkisi gözlerinizi kör, kulaklarınızı sağır, vicdanlarınızı kapatıyor da hırsızları savunmak zorunda kalıyorsunuz? Milletimizin her türlü değerine meydan okuyorsunuz. Az kaldı, milletimiz sizi siyasi vekaletten azat edecek.”

"Kendi hakikatinizi görmeden bir yere varma şansınızın olmadığını düşünüyorum”

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şunları söyledi:

“Bizim insanımız tarifsiz feraset sahibi. Tokat’taki teyze bize ‘yavrum bizim oyumuz zaten size. Sen git oy vermeyenere’ diyor. Milletimizin bizde gördüğü şey şudur; bizim problem çözme kabiliyetimizi görüyor. Eğer bu kadar her şey kötüyse, neden bütçeyi halen biz yapıyoruz? Bütün bütçe görüşmelerinde diyorsunuz ki ‘bu bütçe son bütçeniz. Allah’ın izniyle değil. Devamı gelecek, merak etmeyin. Siz bence bütçeyle yeteri kadar alakadar değilsiniz çünkü sürekli kendinizle meşgulsünüz. Sayın Genel Başkan Brüksel’e gitti ve konuşma yaptı. Orada yaptığı konuşmaya hem şahsı adına hem de CHP ve ülkem adına üzüldüm. Siz kendinize bir konumlama yapıyorsunuz. Kendinizi öyle bir yere konumlandırmışsınız ki, ‘bugün seçim olacak, hemen memleketin başına geleceğiz’... Yurtdışında gittiğiniz muhataplar, sizden daha fazla, Türkiye’nin geleceğinde Tayyip Erdoğan’ın olacağını görüyor. Siz bunu göremediğiniz için muhataplık sorunu yaşıyor ve ‘beni niye muhatap almadı’ diyorsunuz. Kendi hakikatinizi görmeden bir yere varma şansınızın olmadığını düşünüyorum. Bu hayal dünyasından çıkmak lazım.”