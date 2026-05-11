Akbelen direnişçisi Esra Işık hakkında tahliye kararı
Muğla'nın Milas ilçesinde, Akbelen Ormanı çevresindeki acele kamulaştırma kararına karşı çıktığı gerekçesiyle 40 gündür tutuklu bulunan İkizköylü yaşam savunucusu Esra Işık için tahliye kararı verildi.
Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı yürütülen protestolar nedeniyle 31 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Esra Işık hakkında tahliye kararı çıktı.
Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protesto sonrasında 30 Mart gecesi gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla 31 Mart’ta tutuklanmıştı.
Dava 1 Haziran’a ertelendi
Ardından Esra Işık, 27 Nisan'da Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı. Işık savunmasında, suç kastı olmadığını ifade ederek, "Araç keşif heyeti olduğunu bilmiyordum, şirket için gelen yetkililer olduğunu düşündüm" demişti.
Hakim, cumhuriyet savcısının da görüşü doğrultusunda Işık'ın tutukluluğunun devamına karar vererek davayı 1 Haziran’a ertelemişti.