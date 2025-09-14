  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Akbelen direnişinin simgesi, ağaca sarıldığı fotoğrafıyla tanınan Zehra Yıldırım hayatını kaybetti
Takip Et

Akbelen direnişinin simgesi, ağaca sarıldığı fotoğrafıyla tanınan Zehra Yıldırım hayatını kaybetti

Akbelen direnişinde ağaca sarıldığı fotoğrafıyla tanınan direnişçi Zehra Yıldırım hayatını kaybetti. İkizköylüler “Zehra nenemizi kaybettik, yüreğimiz yanıyor” diyerek haberi duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akbelen direnişinin simgesi, ağaca sarıldığı fotoğrafıyla tanınan Zehra Yıldırım hayatını kaybetti
Takip Et

Muğla Milas Akbelen Ormanı'na Yeniköy-Kemerköy Enerji tarafından açılmak istenen kömür ocağına karşı direnişle tanınan 90 yaşındaki Zehra Yıldırım hayatını kaybetti.

“İkizköy Direniyor” X hesabından yapılan paylaşımda “ZEHRA NENEMİZİ KAYBETTİK! Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yüreğimiz yanıyor! Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız” ifadeleri kullanıldı.

Direnişin sembol isimlerindendi

Bu direnişin ön saflarında yer alan isimlerden biri de Zehra Yıldırım olmuştu.

“Çamlarımızı ormanlarımızı,toprağımızı,sularımızı havamızı evimizi zeytinlerimizi tarlalarımızı vemiyorlar” sözleriyle hafızalara kazınan Zehra Nine, mücadelenin en yaşlı ama en kararlı yüzlerinden biriydi.

Yıldırım, "Her şey çok güzeldi bir sıkıntımız yoktu" derken ağaç kesimleriyle başlayan süreci "Ne söyleyeyim, kestiler işte. Maden için yaptılar, madenden sonra evler yıkıldı bahçeler yıkıldı" cümleleriyle anlatarak yaşadığı sıkıntıyı anlatmıştı.

Bakan Tekin'den özel okul açıklaması: Gönderdikten sonra şikâyet etmeye gerek yokBakan Tekin'den özel okul açıklaması: Gönderdikten sonra şikâyet etmeye gerek yokEğitim
CHP kurultay davası yarın görülecek: Kılıçdaroğlu cephesi nasıl hazırlık yapıyor?CHP kurultay davası yarın görülecek: Kılıçdaroğlu cephesi nasıl hazırlık yapıyor?Gündem
Gündem
Düzensiz göçle mücadelede yeni adım: Mobil göç noktası sayısı 375’e yükseldi
Düzensiz göçle mücadelede yeni adım: Mobil göç noktası sayısı 375’e yükseldi
Özgür Çelik: Hasan Mutlu ve arkadaşları bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrede tutuluyor
Özgür Çelik: Hasan Mutlu bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrede tutuluyor
AFAD duyurdu: Elazığ’da deprem oldu
AFAD duyurdu: Elazığ’da deprem oldu
Anka Çocuk Destek Programı ile 20 bin çocuğa destek verildi
Anka Çocuk Destek Programı ile 20 bin çocuğa destek verildi
İmamoğlu'ndan iktidara tepki: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan çeviremeyeceksiniz
İmamoğlu'ndan iktidara tepki: Ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan çeviremeyeceksiniz
Erzurum'da kazı yapılan alanda insan kemikleri bulundu
Erzurum'da kazı yapılan alanda insan kemikleri bulundu