Akbelen direnişinin simgesi, ağaca sarıldığı fotoğrafıyla tanınan Zehra Yıldırım hayatını kaybetti

Muğla Milas Akbelen Ormanı'na Yeniköy-Kemerköy Enerji tarafından açılmak istenen kömür ocağına karşı direnişle tanınan 90 yaşındaki Zehra Yıldırım hayatını kaybetti.

“İkizköy Direniyor” X hesabından yapılan paylaşımda “ZEHRA NENEMİZİ KAYBETTİK! Akbelen’de korkusuzca direnişin önünde yürüyen Zehra ninemizi kaybettik. Başımız sağolsun. Yüreğimiz yanıyor! Zehra ninemiz bu toprağın onuruydu. Onun hatırasına, mücadelesine, her dalına tutunduğu ağaçlarımıza, zeytinimize sahip çıkacağız” ifadeleri kullanıldı.

Direnişin sembol isimlerindendi

Bu direnişin ön saflarında yer alan isimlerden biri de Zehra Yıldırım olmuştu.

“Çamlarımızı ormanlarımızı,toprağımızı,sularımızı havamızı evimizi zeytinlerimizi tarlalarımızı vemiyorlar” sözleriyle hafızalara kazınan Zehra Nine, mücadelenin en yaşlı ama en kararlı yüzlerinden biriydi.

Yıldırım, "Her şey çok güzeldi bir sıkıntımız yoktu" derken ağaç kesimleriyle başlayan süreci "Ne söyleyeyim, kestiler işte. Maden için yaptılar, madenden sonra evler yıkıldı bahçeler yıkıldı" cümleleriyle anlatarak yaşadığı sıkıntıyı anlatmıştı.