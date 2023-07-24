Akbelen Ormanı'nda ağaç kesimi yeniden başladı

İkizköylüler, iki seneyi aşkın süredir Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’ndaki kömür madeninin genişlemesine karşı nöbet tutuyor.

Bu sabah jandarma ve TOMA eşliğinde ormana gelen kesim ekipleri ağaç kesimine başladı.

İkizköy avukatları Muğla 1. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na yürütmeyi durdurma talebiyle başvurdu.

Alana alınmadığı belirtilen İkizköylüler, bir an önce Akbelen Ormanı’ndaki ablukanın kaldırılmasını ve kesim kararının durdurulmasın talep ediyor.

İkizköy Kardok Derneği Başkanı Nejla Işık, “5:30’da jandarmalar müdahalede bulundu. Alana askerlerle sardılar. Evlerimizin yanını dahi tuttular. Telefonlarla hiç kimseye ulaşamadık, mesaj atamadık. Ören’de, Beçin’de, Çamköy’de yol kesimleri var, buraya insanların gelmesini engellemeye çalışıyorlar. Kesime başladılar, motor testere seslerini duyuyoruz. Ne olur buranın çığlığına ses verin, buraya yığılın, buraya akın akın gelin. İki senedir burada ormanımız gitmesin kesilmesin diye nöbet tutuyoruz. Bugün birlik beraberlik içinde olmak zorundayız. Bu ormanı korumak zorundayız. Bir ağaca muhtaçken bu iklim krizinde, gıda krizinde, burada onlarca ağaç kesiliyor, katliam var burada! Ne olur yetişin ne olur!” çağrısında bulundu.