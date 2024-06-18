Akbük Plajı'nın bir bölümü ücretsiz oldu

Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kaymakamlığı’na bağlı görevli ekipler tarafından bölgede yapılan ortak çalışma ile işgale son verilerek halk plajı boşaltıldı. Ücretsiz olarak halkın kullanımına açılan Akbük’te otopark ücreti hariç halk plajına girişte ücret alınmayacak.

Geçtiğimiz günlerde Akbük sahiline girişte ücret alınan kulübe Menteşe Belediyesi’nce yapılan cezai işlem sonrasında kaldırılmıştı. Ayrıca Akbük sahilinde tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 09.00 ila 18.00 saatleri arasında araç girişi de yasaklandı.