Akbulut'tan kadro çağrısı: Kamuda eşit işe eşit ücret yasal hak olmalı

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Meclis Genel Kurulu'nda kamuda kadro bekleyen işçilerin sorunlarını gündeme getirdi.

Akbulut konuşmasında şunları kaydetti:

“Kamuda sürekli görevlerde konuşan ve 2017 yılında 696 sayılı KHK ile sürekli işçi statüsüne geçirilen 700 bini aşkın belediyeler ve KİT'lerde çalışan işçiler kadro bekliyor. Verilen onca sözlere rağmen yüz binlerce kamu işçisi bırakın kadro almayı tayin hakkından mahrum. 52 günlük tediyelerden, iş güvencesinden, kamu çerçeve protokolünden ve sosyal haklardan mahrum. Ayıptır, yazıktır günahtır. Aynı iş yerinde aynı işi yapıyor kadrosu yok diye daha az maaş alıyor. Kamuda eşit işe eşit ücret yasal hak olmalı. Genel seçimlerden önce 85 milyonun önünde söz verdiğiniz bu sözünüzü ne zaman tutacaksınız? Ranttan yana değil emekten yana olalım. En zorlu koşullarda hayatlarımızı kolaylaştırmak için ter döken işçilerimizin seslerine kulak verelim."