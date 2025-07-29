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Akciğerine kedi tüyü kaçan adam hayatını kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sokak hayvanlarına olan sevgisiyle bilinen Okan Diköz, iddialara göre akciğerine kedi tüyü kaçması sonucu gelişen enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Akciğerine kedi tüyü kaçan adam hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sokak hayvanlarına olan sevgisiyle bilinen bir kişi, iddialara göre akciğerine kedi tüyü kaçması sonucu gelişen enfeksiyon yüzünden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık on gün önce hastaneye kaldırıldı

Sapanca'nın Yanık Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Okan Diköz, sadece evinde baktığı kedilerle değil, sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyle de çevresinde tanınan ve sevilen bir insandı.

Yaklaşık on gün önce solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye başvuran Diköz'ün yapılan kontrollerinde, akciğerine kedi tüyü kaçtığı ve bunun bir enfeksiyona yol açtığı tespit edildi. Tedavi altına alınan Diköz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Hayvanlara olan düşkünlüğüyle tanınan Diköz'ün cenazesi, Sapanca Yanık Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yanık Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

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