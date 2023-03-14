  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 19:35'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et


AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 4.22 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Yunanistan olduğunu duyururken, büyüklüğünün 5.5 olduğunu açıkladı. Rasathaneye göre deprem, yerin 20.1 km altında meydana geldi.