Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem



AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 4.22 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Yunanistan olduğunu duyururken, büyüklüğünün 5.5 olduğunu açıkladı. Rasathaneye göre deprem, yerin 20.1 km altında meydana geldi.