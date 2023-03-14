Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de saat 19:35'te 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 4.22 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Yunanistan olduğunu duyururken, büyüklüğünün 5.5 olduğunu açıkladı. Rasathaneye göre deprem, yerin 20.1 km altında meydana geldi.