Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis Bölümü'nde saat 12:00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Acil Servis birinci katında bulunan depoda yoğun dumanı fark eden personelin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle Acil Servis ve B Blok'ta bulunan hastalar görevli personel ve vatandaşların yardımıyla sedye, tekerlekli sandalye ve çarşaflarla tahliye edildi.

Yangın ve katları kaplayan yoğun duman nedeniyle panik yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürülürken duman tahliyesinin devam ettiği bildirildi.

Hastalar çevre hastanelere sevk edildi

Dumanın tahliye edilmesi amacıyla yangının başlangıç noktasına yakın kısımdaki duvar ve penceredeler iş makinesi yardımıyla yıkıldı. Yangın nedeniyle tahliye edilen hastalardan bazıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.