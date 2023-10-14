Akdeniz ve Adıyaman'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.04'te, merkez üssü Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının derinliği 9.55 kilometre olarak duyuruldu.

Öte yandan Akdeniz'de, saat 11.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'deki depremin derinliği 7,22 kilometre olarak ölçüldü.