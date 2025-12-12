Akdeniz ve Karadeniz'de ardı ardına depremler

Karadeniz ve Akdeniz'de kısa bir süre arayla depremler kaydedrildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.13'te merkez üssü Karadeniz olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerleşim merkezlerine 238,63 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği 6,7 kilometre olarak ölçüldü.

Akdeniz'de deprem

Karadeniz'deki depremin ardından merkez üssü Akdeniz olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. En yakın yerleşim merkezine 147,85 kilometre uzaklıkta oluşan depremin derinliği 9,12 kilometre olarak ölçüldü.