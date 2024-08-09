  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Akdeniz yine sallandı
Takip Et

Akdeniz yine sallandı

AFAD, Akdeniz açıklarında, 10,07 kilometre derinlikte bir depremin meydan geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akdeniz yine sallandı
Takip Et

AFAD, Akdeniz açıklarında büyüklüğü 3.7 olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Akşam 18:30'da meydana gelen depremin 10.07 kilo metre derinlikte gerçekleştiği bildirdildi.

Öte yandan bugün Akdeniz açıklarında peşpeşe depremler kaydedildi. İlk olarak saat 11.23'te yerin 6.47 km derinliğinde ve 4.9 büyüklükte bir depremin gerçekleştiği bildirildi.

Antalya'nın Kaş açıklarında da bugün saat 12:00 civarında 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremler, Helen-Kıbrıs yayı üzerindeki Plini-Strabo hendeğinde gerçekleşti.

Naci Görür'den Antalya için deprem uyarısı: Risk artıyorNaci Görür'den Antalya için deprem uyarısı: Risk artıyorGündem

Bu bölge, sık sık sismik hareketlilikle gündeme geliyor ve son depremler, bölgedeki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Akdeniz'de 4,5 büyüklüğünde depremAkdeniz'de 4,5 büyüklüğünde depremGündem
Bakan Yumaklı açıkladı: Destek ödemeleri hesaplara yatırılacakBakan Yumaklı açıkladı: Destek ödemeleri hesaplara yatırılacakGündem

 

Gündem
Bülent Arınç’tan Can Atalay çıkışı: Artık Meclis’te yemin etmeli
Bülent Arınç’tan Can Atalay çıkışı: Artık Meclis’te yemin etmeli
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artışı açıklandı
Zorunlu trafik sigortasında azami prim artışı belli oldu
Erdoğan-Esad ile görüşecek mi? Rusya'dan 'ev sahipliği' mesajı
Erdoğan-Esad ile görüşecek mi? Rusya'dan mesaj
Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programında konuştu: Arda Güler'i örnek verdi
Erdoğan, Arda Güler'i örnek verdi
Instagram yasağının ekonomik bedeli: Haftalık 396 milyon dolara ulaşabilir
Instagram yasağının ekonomik bedeli ağır olabilir!
Bakan Yumaklı açıkladı: Destek ödemeleri hesaplara yatırılacak
Bakan açıkladı: Destek ödemeleri hesaplara yatırıyorlacak