Akdeniz yine sallandı
AFAD, Akdeniz açıklarında, 10,07 kilometre derinlikte bir depremin meydan geldiğini duyurdu.
AFAD, Akdeniz açıklarında büyüklüğü 3.7 olan bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Akşam 18:30'da meydana gelen depremin 10.07 kilo metre derinlikte gerçekleştiği bildirdildi.
Öte yandan bugün Akdeniz açıklarında peşpeşe depremler kaydedildi. İlk olarak saat 11.23'te yerin 6.47 km derinliğinde ve 4.9 büyüklükte bir depremin gerçekleştiği bildirildi.
Antalya'nın Kaş açıklarında da bugün saat 12:00 civarında 4,1 ve 4,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremler, Helen-Kıbrıs yayı üzerindeki Plini-Strabo hendeğinde gerçekleşti.
Bu bölge, sık sık sismik hareketlilikle gündeme geliyor ve son depremler, bölgedeki hareketliliğin sürdüğünü ortaya koyuyor.