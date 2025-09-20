  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 6.86 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'deki depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 08.01'de merkez üssü Akdeniz'de olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.86 olarak ölçüldü.

 

Gündem
Köyceğiz yangınında Denizli ekibi alevlerin arasında kaldı, ölümden döndü
Köyceğiz yangınında Denizli ekibi alevlerin arasında kaldı, ölümden döndü
Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidin ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehidin ailesini dolandıran 11 şüpheli yakalandı
Artvin'de sel: Yollar kapandı, tesisler su altında kaldı (Video)
Artvin'de sel: Yollar kapandı, tesisler su altında kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump 25 Eylül'de görüşecek: Hangi konular konuşulacak?
Erdoğan ile Trump görüşmesinde hangi konular ele alınacak?
Rize'de şiddetli yağış: İşte en fazla yağış alan yerler
Rize'de şiddetli yağış: İşte en fazla yağış alan yerler
Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'e ev hapsi
Köyceğiz Belediyesi'ne operasyon: Başkan Yardımcısı Özgür Örnek'e ev hapsi