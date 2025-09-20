Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 6.86 kilometre olarak ölçüldü.
Buna göre, saat 08.01'de merkez üssü Akdeniz'de olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.86 olarak ölçüldü.
#DEPREM
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-09-20
Saat:08:01:26 TSİ
Enlem:34.75306 N
Boylam:25.01167 E
Derinlik:6.86 km
Detay:https://t.co/cbi12rQRdz