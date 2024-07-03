Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi’nin yayımlamış olduğu verilere göre Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem kısa süreli paniğe yol açtı
Depremin derinliği 10.3 km olarak ölçülürken, sarsıntının çevre bölgelerde de hissedildiği bildirildi. Deprem, Girit Adası ve çevresindeki yerleşim yerlerinde kısa süreli paniğe yol açtı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 3, 2024
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/XcZ91FvKoK
03.07.2024, 15:37:59 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 10.3 km#Kandilli