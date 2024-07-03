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Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Kandilli Rasathanesi’nin yayımlamış olduğu verilere göre Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem kısa süreli paniğe yol açtı

Depremin derinliği 10.3 km olarak ölçülürken, sarsıntının çevre bölgelerde de hissedildiği bildirildi. Deprem, Girit Adası ve çevresindeki yerleşim yerlerinde kısa süreli paniğe yol açtı.