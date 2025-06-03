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Akdeniz’de 5.8 büyüklüğünde deprem: Ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Sabaha karşı meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesi ve çevresinde hissedildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, 69 yurttaşın etkilendiğini ve panik atak geçiren 14 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı. Sarsıntı anı, çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi
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Akdeniz’de 5.8 büyüklüğünde deprem: Ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı
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Akdeniz'de saat 02:17'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz (Muğla) olan 5.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Akdeniz'de saat 02:17'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden kentte 69 kişinin etkilendiğini, panikatak geçiren 14 yaşındaki çocuğun ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Öte yandan deprem anı ev ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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