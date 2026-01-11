Akdeniz'de deprem
AFAD, Akdeniz'de, Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.
Hatay açıklarında saat 00.50'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 24.61 kilometre olarak belirlendi.
AFAD, saat 00.50'de yaşanan 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerinin 201.50 kilometre mesafedeki Hatay'ın Yayladağı ilçesi olduğunu açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-01-11
Saat:00:50:22 TSİ
Enlem:34.32056 N
Boylam:34.93917 E
Derinlik:24.61 km
Detay:https://t.co/SCZhib9hvo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi