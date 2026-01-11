  1. Ekonomim
  3. Akdeniz'de deprem
AFAD, Akdeniz'de, Hatay açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Hatay açıklarında saat 00.50'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 24.61 kilometre olarak belirlendi.

AFAD, saat 00.50'de yaşanan 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yerinin 201.50 kilometre mesafedeki Hatay'ın Yayladağı ilçesi olduğunu açıkladı. 