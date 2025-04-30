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Akdeniz'de Marmaris açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Akdeniz'de Marmaris açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre Marmaris açıklarında 3,8 büyüklüğünde oldu. Saat 06.39'da meydana gelen depremin derinliği 9.98 km olarak ölçüldü.

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