Akdeniz'de Marmaris açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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AFAD verilerine göre Marmaris açıklarında 3,8 büyüklüğünde oldu. Saat 06.39'da meydana gelen depremin derinliği 9.98 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akdeniz - [10.89 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2025-04-30
Saat:06:39:29 TSİ
Enlem:36.53444 N
Boylam:28.12361 E
Derinlik:9.98 km
Detay:https://t.co/KsjerRnXrp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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