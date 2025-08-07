Akdeniz'de Rum oyunu: Mavi Vatan'da sınır ihlali girişimi engellendi
Güney Kıbrıs Rum yönetimi Cebelitarık bayraklı bir gemi aracılığıyla Türkiye’nin Akdeniz’deki kıta sahanlığını ihlal etmeye çalıştı. Söz konusu girişim Türk Deniz Kuvvetleri tarafından engellendi.
Güney Kıbrıs Rum yönetimi, 5 Ağustos’ta yayınladığı yasa dışı bir NAVTEX (seyir duyurusu) ile "EMC" sualtı fiberoptik kablo projesi kapsamında Cebelitarık bayraklı "Fugro Gauss" adlı araştırma gemisinin, Türk kıta sahanlığını da kapsayan bir bölgede bilimsel araştırma yapacağını duyurdu.
Türkiye, Mavi Vatan'da sınır ihlali girişimi engellendi
Türkiye bu adıma hızlı yanıt verdi. Türk Deniz Kuvvetleri bölgeye donanma unsurlarını gönderdi; aynı zamanda bir deniz karakol uçağı ile gemiye uyarı yapıldı. Gemiye, Türkiye'nin onayı olmadan Türk kıta sahanlığında herhangi bir bilimsel faaliyet gerçekleştiremeyeceği açıkça bildirildi.
NAVTEX’in hukuki bir geçerliliği yok
Ayrıca Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilan ettiği NAVTEX’in hukuki bir geçerliliği olmadığı Türk makamları tarafından duyurularak geçersiz sayıldı.