Akdeniz'de Rum oyunu: Mavi Vatan'da sınır ihlali girişimi engellendi

Güney Kıbrıs Rum yönetimi, 5 Ağustos’ta yayınladığı yasa dışı bir NAVTEX (seyir duyurusu) ile "EMC" sualtı fiberoptik kablo projesi kapsamında Cebelitarık bayraklı "Fugro Gauss" adlı araştırma gemisinin, Türk kıta sahanlığını da kapsayan bir bölgede bilimsel araştırma yapacağını duyurdu.

Türkiye, Mavi Vatan'da sınır ihlali girişimi engellendi

Türkiye bu adıma hızlı yanıt verdi. Türk Deniz Kuvvetleri bölgeye donanma unsurlarını gönderdi; aynı zamanda bir deniz karakol uçağı ile gemiye uyarı yapıldı. Gemiye, Türkiye'nin onayı olmadan Türk kıta sahanlığında herhangi bir bilimsel faaliyet gerçekleştiremeyeceği açıkça bildirildi.

NAVTEX’in hukuki bir geçerliliği yok

Ayrıca Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ilan ettiği NAVTEX’in hukuki bir geçerliliği olmadığı Türk makamları tarafından duyurularak geçersiz sayıldı.