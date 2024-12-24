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Akdeniz'de Rus kargo gemisi battı: 2 kişi kayboldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus kargo gemisinin Akdeniz açıklarında battığını duyurdu. Gemide bulunan 16 mürettebat üyesinden 2'sinin kaybolduğu belirtildi.

Haber Merkezi
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Akdeniz'de Rus kargo gemisi battı: 2 kişi kayboldu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz'de bir Rus kargo gemisinin battığını açıkladı.

Geminin makine dairesinde meydana gelen patlamanın ardından battığı belirtildi.

"Ursa Major" isimli gemide bulunan 16 mürettebattan 14'ünün kurtarıldığı belirtilen açıklamada, 2 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

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