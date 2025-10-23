Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, iş insanı Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, ifadesine başvurulmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çağırılmıştı. Hamdi Akın’ın soruşturma kapsamında verdiği savcılık ifadesi ortaya çıktı.

"Görüşmelerim İBB ile tek ilişiğim olan İDO ile ilgilidir"

Akın savcılıkta verdiği ifadede, "İmamoğlu’nu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra tanıdım. Kendisine, ilk başkan seçildiği dönemde hayırlı olsun maksadıyla ziyarete gitmiştim. Sonrasında, tam hatırlamamakla birlikte 8 veya 10 kez görüşmemiz olmuştur. Bu görüşmeler yalnızca İBB ile tek ilişiğim olan İDO ile ilgilidir.

Ertan Yıldız’ı pandemi döneminde, Bodrum’da bulunan otelime gelip kaldığı sırada tanıdım. O dönem İBB’de 'İkinci adam' olarak bilindiği ve bizim de İDO’da işletmelerimiz bulunduğu için bir samimiyet gelişti. Yıldız ile sonraki süreçte iş dışında bir arkadaşlığımız geliştiği için görüşmelerimiz devam etti. Yakup Öner’i İmamoğlu’nun yönlendirmesiyle tanıdım. Öner, İDO’da işletmekte olduğumuz iskelelerin imar durumlarının düzeltilmesi ve kaçak yapıların imara uygun hale getirilmesi süreçlerini takip etmek amacıyla benimle görüşmeler yaptı" ifadelerini kullandı.

Yakup Öner’in savcılık ifadesi de soruldu

Akın'a şüpheli Yakup Öner’in savcılık ifadesinde belirttiği "Hamdi Akın ile 2020 yılının ortaları civarında ilk kez görüştüm. Bu görüşme Ekrem İmamoğlu’nun yönlendirmesi doğrultusunda bir projeyle ilgili oldu. Akın’a projenin uygulanması fiilen çok mümkün görünmediğinden çok makul yaklaşamadığımızı belirttim. İkinci buluşma 2022 yılında Ertan Yıldız’ın Hamdi Akın ile beni görüştürmesi üzerine gerçekleşmiş olup, Boğaziçi Öngörünüm’de yer alan yalısının iskanıyla ilgili hususu görüşmek üzere, Ertan Yıldız ile Hamdi Akın birlikte oturmaktayken Ertan Yıldız’ın çağırması üzerine Yıldız’ın yanına gittim. Bana sadece bu konunun çözümüne ilişkin görüş sunmak için yanlarına çağırmışlardı.

Hamdi Akın’ın sahibi olduğu İDO Yakuplu’daki RO-RO sefer alanının yapılacağı liman bölgesini de İDO’yu satın alırken bu kara bölgesini de satın aldığını ve fakat bu sözleşmeye rağmen bölgenin kendisine verilmediğini, bu meselenin çözülmesi gerektiğini ifade etti. Sorunu İmamoğlu’na iletmek ve yine Büyükşehir’in ilgili kurumlarıyla bilgi akışını sağlamak maksadıyla benimle irtibat kurmuştu. Hamdi Akın ile bir diğer görüşmem ise 2023 yılı sonlarına doğrudur. Hamdi Akın’ın Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmede, Bebek’teki ofis olarak kullandığı dairenin bulunduğu binanın resmi evraklarının tam olduğunu ve güçlendirme işlemi talep ettiklerini söylemiş; konuyla ilgili başkandan destek talep etmişti. Başkan bu görüşme üzerine, benim Hamdi Akın ile görüşüp Boğaziçi İmar Müdürlüğü nezdinde yürüyen resmi süreçlerin takibini yapmamı istedi. Süreç yasal olarak tamamlandı ve güçlendirme ruhsatı tanzim edildi. Hamdi Akın’dan herhangi bir ayni veya nakdi menfaat temin edildiğine ilişkin bilgim yoktur. Kendisi Ekrem İmamoğlu ile özel bir diyaloğu vardı. Hamdi Akın ile 2024 yılı Ağustos ayı civarında, Ekrem İmamoğlu ile tartıştığımı ve yanından ayrılmak istediğimi duyup başka bir konuyu bahane edip beni aradı. Beni ve başkanı sevdiğini, benim yanımdan ayrılmamın Ekrem İmamoğlu için bir kayıp olacağını ifade etti. Ben kendisine böyle bir konu için aramaması gerektiğini belirttim. Ekrem Bey’den işleyişten kaynaklı sıkıntılarım olduğunu ve yeterli düzeyde verimli olamadığımı, bu nedenle ayrılmak istediğimi söyledim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra bana Fatih Keleş ve diğer tanıdıklarını göndererek bu karardan vazgeçmem için ikna edilmem yönünde bir çaba sarf ettiyse de kabul etmedim" beyanları da soruldu.

“İmamoğlu’nu arayıp ‘Yakup Öner’i gönderme’ dediğimi kabul etmiyorum”

Akın beyanlara cevaben, "Yakup Öner’in ifadesinin başında belirtmiş olduğu husus doğrudur. 2020 yılı ortaları gibi, Yakup Öner daha öncesinde Ekrem İmamoğlu’na bahsetmiş olduğu Levent Büyükdere Caddesi’nin yer altına alınması projemle ilgili yanıma geldi. Bildiğim kadarıyla kendisi sonrasında burasıyla ilgili Şişli Belediyesi ile de görüşmüş. Yakup Öner’in ifadesinde belirtmiş olduğu 2023 tarihli görüşme doğrudur. Yakup Öner ve Elçin Karaoğlu ile görüştüm. 'Binada herhangi bir imara aykırılık yoksa başvurunuz değerlendirilir' şeklinde söylediler. Boğaziçi İmar’a yapmış olduğumuz güçlendirme başvurusu sonrasında güçlendirme ruhsatı verildi.

Öner’in ifadesinin son kısmında bahsetmiş olduğu husus kısmen doğrudur. Ancak konuyu abarttığını değerlendiriyorum. Kendisi bana Ekrem İmamoğlu’nun yanından ayrılacağını söyledi. Ben kendisine işsiz kalma minvalinde tavsiyelerde bulundum. Ancak Ekrem İmamoğlu’nu arayıp 'Yakup Öner’i gönderme.' dediğim hususu kabul etmiyorum. Bu konuyla ilgili aramış olsam hatırlardım" şeklinde konuştu.

"8-10 kere görüşmüş olabilirim"

Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş ile ortak baz kayıtlarının sorulması üzerine Akın,"İmamoğlu ile tam hatırlamamakla beraber 8-10 kere görüşmüş olabilirim. Kendisiyle 3-4 kere heyet halinde, 3-4 kere de bireysel görüşme yapmışımdır. Ancak bunun dışındaki baz birliktelikleri, aynı yerlerde bulunmuş olmamızdan kaynaklı olabilir. Fatih Keleş isimli şahsı bir kere Ertan Yıldız’ın yanında görmüştüm.

Resul Emrah Şahan’ı, ifademin başında belirtmiş olduğum maketin kendisi Şişli Belediye Meclis üyesiyken imar işlerinden ilgilendiğinden bahisle görmeye gelmişti. Bundan dolayı bir kere görüştüm. Yakup Öner ve Ertan Yıldız ile birçok farklı konuda görüşmelerim olmuştur. Bunların sayısı hakkında detaylı bilgiye sahip değilim. Soruşturma kapsamında bana sormuş olduğunuz sorulardan üzerime atılı herhangi bir suç bulunmamakla beraber, bahsetmiş olduğum konuların hiçbirisinde taleplerim karşılanmamış, ancak benden bir menfaat talebinde de bulunmamışlardır" dedi.