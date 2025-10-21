  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulacak
Takip Et

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulacak

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'ın İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulacak
Takip Et

AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere ifadeye çağrıldı.

"Gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir kısım medya organlarında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "İlgili şahıs İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk'un İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulduDivan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk'un İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulduGündem
Gündem
11 ilde BMW operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı
11 ilde BMW operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil vatan seferberliği başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeşil vatan seferberliği başlatıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'e hareket etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'e hareket etti
Paribu, Papara, Binance TR ve Nesine'ye "yasa dışı bahis" operasyonu: 24 kişi hakkında gözaltı kararı
Paribu ve Papara'ya "yasa dışı bahis" operasyonu: 24 kişi hakkında gözaltı kararı
Kuzey Kıbrıs'ta Tufan Erhürman'ın liderliği Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyebilir?
Kuzey Kıbrıs'ta Erhürman'ın liderliği Türkiye ile ilişkileri nasıl etkileyebilir?
CHP'de kritik PM toplantısı; olağan kurultayın tarihi belirlenecek
CHP'de kritik PM toplantısı; olağan kurultayın tarihi belirlenecek