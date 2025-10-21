Akfen'den Hamdi Akın açıklaması: Gözaltına alınmadı

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında bilgisine başvurulmak üzere sabah saatlerinde ifadeye çağrıldı.

Akfen Holding, Akın'ın soruşturma kapsamında ifadesini verdiği ve süreci tamamladığı bilgisini paylaştı.

AKFEN Holding'ten açıklama

Akfen Holding, Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Hamdi Akın söz konusu soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmış, ifadesini vermiş ve süreci tamamlamıştır. Kendisi günlük iş ve faaliyetlerine her zamanki gibi devam etmektedir.”

Akfen Holding, basında yer alan haberlerin asılsız olduğunu vurgulayarak, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi için gerekli açıklamanın yapıldığını bildirdi.

Başsavcılık: Gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır

Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada da "Bir kısım medya organlarında AKFEN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB soruşturması kapsamında gözaltına alındığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır" denilmişti.

Açıklamada, "İlgili şahıs İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş ve eylemlerine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.