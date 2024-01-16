Akıl hastanesine neden tımarhane denir?

Psikolojik rahatsızlığı ve zihinsel geriliği olanların bakıldığı sağlık kurumları farklı isimlerle anılmıştır. Bunlardan bir taneside tımarhanedir. Günümüzde daha çok akıl hastanesi olarak adlandırılan bu kurumlara neden tımarhane denir? Tımarhane ne demek? İşte detaylar...

Tımar kelimesinin sözlükteki anlamı yara bakımı, bakıp iyileştirmedir. Hane ise ev manasına gelmektedir. Buna bakılarak tımarhane kelimesinin bakım yapılan ev, iyileştirme evi anlamına gelmektedir. Günümüzde ‘’tımarhane’’ yerine daha çok ‘’akıl hastanesi’’ denilmektedir.

Psikolog Mehmet Çetin yaptığı bir paylaşımda, tımarhane kelimesinin günümüze nasıl geldiğini anlatıyor. ''Osmanlı döneminde at birinci ulaşım aracı. Ama atların her gün düzenli olarak 45 dakika 1 saat boyunca tımarlanması yani taranması gerekiyor. Ama herkesin işi gücü olduğu için bu işi psikolojik rahatsızlığı olanlar, zihinsel geriliği olanlar yani topluma katkı sağlaması çok zor durumda olan kişilere vermişler. Atlar o kadar büyülü bir hayvan ki şunu fark etmişler, biz bu atın başına hangi psikolojik rahatsızlığı olan birini kattıysak zamanla iyileşti. Daha sonra psikolojik problemi olanları olan insanlara atı tımar etmesi için oraya gönderiyorlar ve orası bir Rehabilitasyon merkezine dönüşüyor,'' diyen Psikolog Mehmet Çetin ‘’tımarhane’’ kelimesinin günümüze bu şekilde geldiğini anlattı.