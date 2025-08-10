Akıllı telefonlar 6.1 büyüklüğündeki depremi 30 saniye önce bildirdi

  1. Ekonomim
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19:53'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, vatandaşların telefonuna deprem uyarı sistemi tarafından 30 saniye önce gönderildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19:53'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve İzmir, Manisa, Bursa başta olmak üzere Marmara ve Ege'de de kuvvetli hissedildi. 

Android telefon kullanan vatandaşlar ise depremi ve tahmini büyüklüğünü  10-30 saniye kadar önceden haberdar oldu.

Deprem uyarı mesajında depremin Balıkesir'de olacağı ve tahmini büyüklüğünün 5.7 olabileceği bildirildi.

 

