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Akıllı yatırımcıları ilgilendiren her şey: Paranın Yönü 12. sayısıyla bayilerde!

Yatırımcılara manipülasyondan uzak, teknik analiz ve şirket karneleriyle kazanç fikirleri veren PARANIN YÖNÜ dergisi 12. sayısıyla bayilerde...

Haber Merkezi
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Akıllı yatırımcıları ilgilendiren her şey: Paranın Yönü 12. sayısıyla bayilerde!
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Zeynep AKTAŞ yönetiminde hazırlanan ve paraya yön veren tüm gelişmeleri içeren derginin 12. sayısında, şirketlerden sektörlere, yatırım fonu, tahvil, hisse senedi ve emeklilik fonlarına kadar geniş bir çerçevede yatırım perspektifini bulacaksınız...

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