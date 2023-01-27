Akın: Çiftçi ve esnafın kredi borcu faizlerini sileceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, geçen aylarda seçimle yeni yönetimleri belirlenen Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği’ni (HAYKOOP) ziyaret etti.

Akın, ziyaretlerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Millet İttifakı diyoruz. Altı ayrı parti lideri, Türkiye’nin geleceği için bir arada. Her birimiz, Türkiye'nin sorunlarını çözmek istiyoruz. Türkiye'yi içinde bulunduğu bu tablodan çıkarmak istiyoruz. Daha yaşanabilir Türkiye olsun diye mücadele ediyoruz.

Esnaf perişan halde. Siftahsız dükkan kapatıyor. Bir süre sonra da kepenklerini kapatıp iş aramaya başlıyor. Esnaf, borcunu ödeyemez durumda. Bırakın borcunu, elektriğini ve kirasını bile ödeyemiyor. Esnafımızın esnaf kredi kooperatiflerinden ya da bankalardan aldıkları kredilerini ödeyemediğini bilmeyen, duymayan kalmadı. Buna karşın, iktidarın ise bu konu umurunda bile değil. Biz, iktidarımızda bu borçların faizlerini sileceğiz. Esnaf rahat nefes alsın. ‘Bu devlet bana sahip çıkıyor’ desin. Esnaf, bugün derdini nereye anlatacak? Bir bakanlık var mı? Milyonlarca esnaf var. Allah nasip ederse göreceksiniz, Esnaf Bakanlığı kuracağız. Esnafın derdini anlatacağı bir yer olsun istiyoruz.

Eğer çiftçiyi toprağa küstürürseniz çiftçi ekmez. Çiftçi, ektiği ürünün karşılığını alamazsa zarar eder. Eğer siz çiftçiye pahalı mazot verirseniz çiftçi ne yapacak? İlacı pahalı, gübresi pahalı, tohumu pahalı olursa ne yapacak? İktidarımızda, çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerinden ve bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir hafta içinde sileceğiz.” (ANKA)