Akın: Enerji faturalarında asgari ücretin alım gücü bir yılda rekor oranda eridi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, iktidar temsilcilerinin geçen yıla göre asgari ücretin alım gücünün arttığı yönündeki söylemlerini eleştirdi.

Akın’ın yazılı açıklaması şöyle:

“Sözde olağanüstü destek verdiklerini söylemelerine karşın, enerji faturalarında asgari ücretin alım gücü bir yılda rekor oranda erimiş durumda. Vatandaşlar soğuk havada kombisini açamaz hale geldi. İktidar ise hâlâ ‘Almanya’da kriz var’ diyor. Kriz, vatandaşın kombisinde, enerji faturalarında.

Geçen yıl aralık ayında 2 bin 853 lira olan asgari ücretle söz konusu dönem 3 bin 134 kilovatsaat elektrik alınabiliyordu. Bugün 5 bin 500 lira olan asgari ücretle alınan elektrik ise 2 bin 196 kilovatsaate geriledi. Elektrikte asgari ücretin alım gücü, bir yılda 938 kilovatsaat düşerek azalmış durumda. Aynı şekilde, geçen yıl aralık ayında asgari ücretle bin 478 metreküp doğal gaz alınırken bugün asgari ücretle 962 metreküp doğal gaz alınabiliyor. Doğal gazda asgari ücretin alım gücü bir yılda 516 metreküp düştü. Yani iktidar sözcülerinin ifadesini kullanırsak; ‘Artış hiç yok, düşüş çok’.

İktidarın yanlış politikaları nedeniyle milletimizin alım gücü düşerek temel bir ihtiyaç olan ısınma artık lüks haline geldi. Bütçe görüşmelerinde AKP sözcülerinin yaptığı zorlama hesaplar, iktidarın içinde bulunduğu acziyeti açıkça gösteriyor. İktidarı, hiç olmazsa yaptıkları bu son bütçede gerçekleri açıklamaya davet ediyoruz. Zorlama hesaplar ve makyajlı rakamlarla artık milletimizi kandırmaya çalışmayın.”