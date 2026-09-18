Akın Gürlek: 2028 yılında Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek

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Adalet Bakanı Akın Gürlek Adana'da AK Parti İl teşkilatıyla gerçekleşen buluşmada seçimlerle ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Seçimler için 2028 yılını işaret eden Gürlek'in açıklaması şöyle:

“2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek. Bu konuda teşkilatlara, kıymetli teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza çok önemli sorumluluk düşüyor.

Hep birlikte el ele, kol kola, kardeşlik hukukuyla, kardeşlik siyasetiyle sahada olarak, vatandaşlarımıza anlatarak inşallah Türkiye Yüzyılı'nı tekrardan Cumhurbaşkanımızın riyasetinde seçtirmemiz gerekiyor.”

Erken seçim AK Parti'nin gündeminde mi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "Önümüzde yaklaşan seçimleri inşallah başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" açıklaması, erken- baskın seçim tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Erdoğan'ın sözlerinin erken seçim sinyali olmadığını belirterek, "Türkiye'nin gündeminde şu anda bir seçim yoktur" açıklamasıyla tartışmaya nokta koydu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum gazetecilerle katıldığı bir toplantıda, "Seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır" dedi.

BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre AK Parti kulislerinde de bugün için erken seçim hazırlığı bulunmadığı belirtiliyor. Ancak Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesinin önünü açacak bir seçim senaryosu ve bu kapsamda seçim kararının aylar öncesinden alınması seçeneği konuşuluyor.

Anayasa'nın 116. maddesine göre Meclis, üye tamsayısının beşte üçü olan 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebiliyor.

Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde Meclis'in seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabiliyor.

Bu nedenle AK Parti kulislerinde, seçim kararının son döneme bırakılması yerine, önce Meclis'te gerekli desteğin oluşması ve ardından seçimin aylar öncesinden kararlaştırılması seçeneği de tartışılıyor.