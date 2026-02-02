Akın Gürlek dava açmıştı: Özel ile Emir tazminat ödeyecek

İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacı Akın Gürlek'in avukatı ile davalılar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkanvekili Murat Emir'in avukatları katıldı. Gürlek'in avukatı, davanın kabul edilmesini talep ederken, Özel'in avukatı ise söz konusu ifadelerin siyasi eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda davanın kabulüne karar verdi. Bu kapsamda, asıl dava yönünden Özgür Özel'in, birleşen dava yönünden ise Murat Emir'in ayrı ayrı 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Davanın, Özgür Özel'in 17 Haziran 2025'teki CHP grup toplantısında ve Murat Emir'in aynı yıl haziran ayında düzenlediği basın toplantısında Akın Gürlek'e yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle açıldığı belirtildi.