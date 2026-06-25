Akın Gürlek dava açmıştı: Özgür Özel'e tazminat cezası
Özgür Özel’e, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açılan davada 150 bin lira manevi tazminat cezası verildi. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararında, Özel’in itirazı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilirken, kararın icra sürecine taşındığı öğrenildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı başvuruda, Özgür Özel hakkında 150 bin lira manevi tazminat cezası verildi.
Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Özgür Özel'e, Gürlek'in kişilik haklarına yönelik açıklamaları nedeniyle açılan manevi tazminat davası, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
Mahkeme, yargılama sonucunda Özel'in 150 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince Özgür Özel'in itirazının reddedildiği ve kararın icra sürecine taşındığı öğrenildi.