Akın Gürlek duyurdu: İki faili meçhul dosyada yeni delliler bulundu, şüpheliler gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul suçlar ve kayıp vakalarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda önemli gelişmeler kaydedildiğini duyurdu.

Gürlek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda, kamu vicdanını yaralayan dosyaların yeniden ele alındığını belirtti.

Açıklamaya göre, Ağrı'da 2013 yılından bu yana soruşturması süren Nesim Bayram dosyasında HTS ve baz kayıtları güncel yöntemlerle yeniden incelendi. Yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında ise HTS, PTS kayıtları, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler birlikte değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla adli süreç başlatıldı.

Gürlek, paylaşımında soruşturmaları yürüten savcılıklara, emniyet birimlerine ve Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı personeline teşekkür ederek, "Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.