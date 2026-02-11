  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Akın Gürlek göreve başlıyor: Adalet Bakanlığı’nda devir teslim töreninin saati belli oldu
Takip Et

Akın Gürlek göreve başlıyor: Adalet Bakanlığı’nda devir teslim töreninin saati belli oldu

Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in göreve ne zaman başlayacağı belli oldu. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada devir teslim töreninin bugün saat 14:00'te yapılacağı belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Akın Gürlek göreve başlıyor: Adalet Bakanlığı’nda devir teslim töreninin saati belli oldu
Takip Et

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Adalet Bakanlığı'na atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in göreve ne zaman başlayacağı belli oldu.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada devir teslim töreninin bugün saat 14:00'te yapılacağı belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Tunç, kararın ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek’e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklamaYeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklamaGündem
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Meclis'te yemin edecek: CHP protestoya hazırlanıyorYeni Adalet Bakanı Akın Gürlek Meclis'te yemin edecek: CHP protestoya hazırlanıyorGündem
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in atanmasına yönelik ilk değerlendirme: Teslim olmayacağız, umutsuzluk yokÖzgür Özel'den Akın Gürlek'in atanmasına yönelik ilk değerlendirme: Teslim olmayacağız, umutsuzluk yokGündem
Dervişoğlu'ndan Gürlek'in atanmasına ilk değerlendirme: Ana muhalefe yönelik davaların siyasi olduğu resmileştiDervişoğlu'ndan Gürlek'in atanmasına ilk değerlendirme: Ana muhalefe yönelik davaların siyasi olduğu resmileştiGündem