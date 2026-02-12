Akın Gürlek paylaşımı davasında CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a hapis cezası

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin bir video paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada kararını açıkladı. Mahkeme, Aydın’a “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verirken, Aydın’ın “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasından ise beraatine hükmetti.

Ne olmuştu?

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında hazırlanan bir video paylaşımı nedeniyle yargılanıyor.

19 Ocak'ta CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan, "Seyyar Giyotin'in Anatomisi: Akın Gürlek" başlıklı videoyu yeniden paylaştığı için hakkında soruşturma başlatılan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın 20 Ocak'ta Ankara'dan İstanbul'a getirilmiş, ifadesine başvurulmuştu.

"Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla hakkında iddianame düzenlenen Aydın, 2 yıl 2 aydan, 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyordu.

Videonun Cem Aydın’ın sosyal medya hesabından yeniden gönderilmesi üzerine "daha geniş kitlelere ulaşmasının sağlaması"nın amaçlandığı belirtilerek Akın Gürlek tarafından 100 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştı.