Akın Gürlek'e yaptırım çağrısını içeren AP Türkiye Raporu kabul edildi

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İspanyol üyelerinden Nacho Sanchez Amor tarafından kaleme alınan ve Adalet Bakanı Akın Gürlek için de yaptırım isteyen rapor, 381 oyla kabul edildi. 107 karşı, 171 çekimser oy kullanıldı.

Ne oldu?

Avrupa Parlamentosu’nda 17 Haziran’da oylanacağı belirtilen Türkiye raporunun taslak metnine Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yaptırım listesine alınması önerisi girdi.

AP raporunun taslak metnindeki 21. paragrafta, "insan hakları ve temel özgürlüklerin ciddi ve kasıtlı ihlallerinden sorumlu Türk yetkililerin", AB'deki varlıkların dondurulmasını da içeren yaptırımların uygulanması talep ediliyordu.

Gürlek'in adının geçtiği ifadeler şu şekildeydi:

"Ciddi demokratik gerileme göz önüne alındığında, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı’na (Kaja Kallas) çağrımızı yineliyoruz. İnsan hakları ve temel özgürlüklerin ciddi ve kasıtlı ihlallerinden sorumlu Türk yetkililere karşı, AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında, AB'deki varlıkların dondurulması da dahil olmak üzere kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasının değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu yetkililer arasında, kayyum rolünü üstlenenler ve onları atayanlar veya devletin baskıcı mekanizmasında kilit rol oynayanlar, örneğin eski İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek de yer almaktadır. Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasından duyulan dehşeti dile getirirken, yaşanan durumun kariyeri boyunca her zaman siyasi bir gündemi takip eden siyasi bir aktör olduğunu ortaya koyduğunu belirtiriz."